Ue: boom vendite Manifesto Ventotene su Amazon, edizione Epokè la più acquistata

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – Boom di vendite per il 'Manifesto di Ventotene' su Amazon. Il libro è terzo in classifica generale e primo nelle altre sottoclassifiche. L’edizione più venduta è quella di Epoké (104 pagine, 14 euro). Casa editrice piemontese – la base è a Novi Ligure in provincia di Alessandria – Epoké è specializzata tra l’altro nella pubblicazione di saggi a carattere sociologico e politico.

Il libro di Epoké è stato presentato ieri, sabato 22 marzo, a Novi Ligure, con la presenza di Federico Fornaro, il deputato dem protagonista del veemente scontro con Meloni alla Camera. "Il Manifesto di Ventotene era assente dagli scaffali delle librerie ormai da diverso tempo – spiega l’editore Simone Tedeschi –. Abbiamo deciso di ripubblicarlo nel 2024, anno delle elezioni europee, perché riteniamo che sia un testo di grande attualità per le sfide che l’Ue sta affrontando. A prescindere dal giudizio politico, la polemica nata dalle dichiarazioni della premier Meloni ha in realtà confermato la centralità dell’opera di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel dibattito sul futuro delle istituzioni europee. E non a caso il volume ha fatto registrare un picco di vendite sia online sia nell’edizione cartacea".