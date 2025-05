Ue, Elena Grech: "Digital Services Act centrale per proteggere la democrazia europea"

Ue, Elena Grech: "Digital Services Act centrale per proteggere la democr...

Ue, Elena Grech: "Digital Services Act centrale per proteggere la democr...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Il Digital Services Act (Dsa) è cruciale per contrastare la manipolazione digitale e tutelare i cittadini", ha detto Elena Grech, vice capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, durante il dibattito "Come proteggere le nostre dem...