Ue: Fitto, 'risultati importanti, azione Meloni determinante'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Risultati molto importanti per l'Italia ieri ed oggi a Bruxelles al Consiglio europeo. Grazie alla determinazione del presidente Meloni il Vertice ha dato mandato alla Commissione ed al Consiglio di adottare rapidamente iniziative concrete ed efficaci di sostegno agli agricoltori. Il Consiglio Europeo ha infatti indicato una serie di misure concrete sui cui lavorare in tempi brevi per sostenere il settore agricolo, riprendendo largamente le proposte presentate dal governo al Consiglio Agricoltura del 26 febbraio e condivise dalle associazioni di categoria”. Lo afferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto al temine della due giorni belga.

“Da ricordare in particolare, oltre alle misure per la semplificazione e l’alleggerimento degli oneri amministrativi, su specifica richiesta italiana, le iniziative per alleviare le difficoltà finanziare dei nostri agricoltori e la prospettiva di una proroga del quadro provvisorio sugli aiuti di Stato, inclusa la questione dell’innalzamento della soglia minima, il cosiddetto tema del ‘de minimis’”, prosegue il ministro.

“I Capi di Stato e di governo hanno poi ribadito il sostegno all'Ucraina ed hanno definito una posizione unitaria sulla crisi in Medio Oriente. Si è confermata anche l'importanza della politica di allargamento non solo verso i vicini orientali come Ucraina e Moldova ma anche nei confronti dei Balcani Occidentali con la decisione dell'apertura dei negoziati con la Bosnia Erzegovina, riassume Fitto -. Su richiesta, infine, del Presidente Meloni il Consiglio europeo è tornato a discutere di migrazione ribadendo la priorità della dimensione esterna ed invitando la Commissione europea a proseguire nel rafforzamento di tutti gli strumenti a disposizione dell'Ue per rafforzare la collaborazione politica ed economica con i Paesi di origine e transito dei migranti e contrastare efficacemente il traffico di esseri umani”, conclude il ministro.