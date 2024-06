Ue: Foti, 'Meloni fa interessi italiani e non vuol essere spettatore'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "La richiesta di pagamento della sesta rata del Pnrr, pari a 8,5 miliardi di euro, è l'ennesima dimostrazione di efficienza e tempestività da parte del Governo Meloni. Chi in queste ore pensa di colpire quest’ultimo, cianciando di marginalità sulle nomine, non ha ancora capito che l’unico obbiettivo di Giorgia Meloni è fare gli interessi degli italiani, senza più essere mero spettatore di scelte altrui". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti.

"L’Italia -aggiunge- non accetterà alcun diktat di chi vuole lasciarla in panchina: per contro, il Governo Meloni continuerà a mostrare una ritrovata dignità e manifestare un patriottico orgoglio da tempo persi. Giorgia Meloni non si presenterà di certo con il cappello in mano, come fece Giuseppe Conte, alias l'avvocato del popolo, lieto di essere ricompensato con poche briciole. Il coraggio di portare avanti le proprie ragioni non manca di certo al nostro Governo, impegnato a testa alta nella tutela degli interessi nazionali, adempiendo con ciò pienamente al chiaro mandato che gli italiani hanno conferito allo stesso in occasione della recente consultazione per l’elezione del Parlamento europeo”.