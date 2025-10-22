Ue: Franceschini, 'Italia dovrebbe essere protagonista, si accontenta di buffetto Trump'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Solo voi vi raccontate come protagonisti nel mondo in una sorta di training autogeno". Lo dice Dario Franceschini al Senato in aula per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio europeo. Ma fin qui si è vista solo "un'equidistanza tra Trump e l'Europa. No scegliere vuol dire essere ininfluenti, di seguire quello che già altri hanno deciso".

"Meloni si vanta della stabilità ma la stabilità non in se' un valore se non la si usa per agire. C'è una inazione di governo, la forte tentazione di fare poco, non dare fastidio, galleggiare come linea politica" mentre invece "servono visione e iniziativa" in una prospettiva europea. "L'inedita stabilità italiana è giunta in un momento di altrui debolezze e c'è uno spazio enorme per un ruolo di protagonista dell'Italia nel guidare il processo di integrazione europea e preoccupano molto le parole di oggi di Meloni sul superamento dell'unanimità". Ed invece "vi accontentate di qualche buffetto di Trump, di quale posto in seconda fila. Una comparsa in Europa. Si sta perdendo un'occasione".