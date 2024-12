Ue: Gasparri, 'nomina Fitto un successo, bene azione Ppe'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Dobbiamo salutare come un successo la nomina di Raffaele Fitto, perché molte cose si danno per scontate. Raffaele Fitto è diventato vicepresidente esecutivo con deleghe importanti, eppure fino a poche ore prima si prevedevano catastrofi. Mentre qualcu...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Dobbiamo salutare come un successo la nomina di Raffaele Fitto, perché molte cose si danno per scontate. Raffaele Fitto è diventato vicepresidente esecutivo con deleghe importanti, eppure fino a poche ore prima si prevedevano catastrofi. Mentre qualcuno non ha collaborato con il Paese, altri Governi lo hanno fatto. Mi fa piacere sottolineare, come capogruppo di Forza Italia, l'azione del Partito popolare europeo e del ministro degli Esteri Tajani, che da autorevole membro di quel consesso, che ha presieduto e di cui è stato commissario, ha dato un contributo fondamentale affinché la presenza italiana potesse avere i poteri che ha avuto e che Raffaele Fitto certamente utilizzerà sia con l'equilibrio baricentrico politico che lo caratterizza che con la forte esperienza che ha”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri intervenendo in Aula durante la discussione generale sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.