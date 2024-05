Ue: inflazione Eurozona risale al 2,6% in maggio, core a 2,9%, sopra attese

Bruxelles, 31 mag. - (Adnkronos) - L'inflazione annua nell'Eurozona in maggio è risalita al 2,6%, dal 2,4% di aprile, secondo la stima flash di Eurostat. Rialza la testa anche l'inflazione core, al netto di energia, cibo, alcolici e tabacchi, al 2,9% in maggio rispetto al 2,7% ...

Bruxelles, 31 mag. – (Adnkronos) – L'inflazione annua nell'Eurozona in maggio è risalita al 2,6%, dal 2,4% di aprile, secondo la stima flash di Eurostat. Rialza la testa anche l'inflazione core, al netto di energia, cibo, alcolici e tabacchi, al 2,9% in maggio rispetto al 2,7% di aprile. Entrambi i rialzi sono più pronunciati rispetto al consensus, la media delle attese degli analisti. Quanto alle principali componenti dell’inflazione nell’area dell’euro, si prevede che i servizi registreranno il tasso annuo più elevato a maggio (+4,1%, rispetto al 3,7% di aprile), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+2,6%, rispetto al 2,8% di aprile), beni industriali non energetici (+0,8%, contro 0,9% in aprile) ed energia (+0,3%, contro -0,6% in aprile).