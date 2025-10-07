Ue: Lupi, 'siamo garantisti e rispettiamo voto, ma su Salis restano nostre riserve'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il Parlamento europeo si è espresso, confermando l’immunità di Ilaria Salis, e noi rispettiamo pienamente l’esito del voto anche se con la differenza di un solo voto. È il Parlamento, in ogni sede, a rappresentare la volontà de...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Il Parlamento europeo si è espresso, confermando l’immunità di Ilaria Salis, e noi rispettiamo pienamente l’esito del voto anche se con la differenza di un solo voto. È il Parlamento, in ogni sede, a rappresentare la volontà democratica, e le sue decisioni vanno accettate senza riserve. Questo però non cancella le nostre perplessità rispetto alle azioni contestate a Salis, ma i principi non si piegano alla convenienza politica: siamo garantisti sempre e per tutti, anche verso chi è lontano anni luce dalle nostre posizioni.

Il rispetto delle istituzioni e dello stato di diritto viene prima di tutto". Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.