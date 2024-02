Ue: Mattarella, 'carenze Europa per mancanza solidarietà'

Trento, 3 feb. (Adnkronos) – "Le insufficienze dell’Europa, le carenze che vanno a scapito dei cittadini, dipendono il più delle volte proprio da un difetto di solidarietà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura di 'Trento capitale italiana ed europea del volontariato'.

"L’Europa -ha ricordato il Capo dello Stato- è il continente dove la libertà, l’uguaglianza, la democrazia, la dignità della persona, la solidarietà sono cromosomi di un medesimo dna. Sono insieme fattori di identità irrinunciabili. L’Europa è espressione di solidarietà: anzitutto fra i nemici delle due guerre mondiali che, con coraggio, hanno dato spazio ai valori della convivenza e dell’incontro, non a caso con un protagonista di Trento, Alcide De Gasperi. Per riproporli, all’indomani della caduta del muro di Berlino, nel ricongiungersi con i popoli del Centro-Europa".

"Il valore fondante della solidarietà ha molteplici declinazioni nei Trattati dell’Unione europea. Solidarietà tra i popoli. Solidarietà tra gli Stati. Solidarietà che le istituzioni devono assicurare ai cittadini, affermandone la dignità, riducendo i divari e accrescendo le opportunità. Solidarietà liberamente organizzata dai corpi intermedi, che sono espressione viva, diretta della comunità. Anche per questo il titolo di Capitale europea del volontariato assume, se possibile, un senso ancora più forte. Far crescere la solidarietà in Europa –in ogni direzione– vuol dire -ha concluso Mattarella- far crescere l’Europa e i popoli che la abitano. Ne abbiamo misurato l’importanza durante la pandemia da Covid".