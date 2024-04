Ue: Mattarella, 'comunità di valori non solo utile collaborazione economica'

Lubiana, 22 apr. (Adnkronos) – L'adesione della Slovenia all'Unione europea fu un evento importante "per l'intera Unione europea. In quel primo maggio del 2004 entrarono nell'Unione anche altri nove Paesi, fu il più grande allargamento mai realizzato fino ad allora, 75 milioni di nuovi cittadini europei. L'Unione passava a 25 Stati, impegnati nell'attuazione dei comuni principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, Stato di diritto. Proprio per questi principi, per difenderli, affermarli, all'indomani della Seconda guerra mondiale nacque l'idea dell'integrazione del Continente, concependo l'Unione che nasceva, nelle sue varie forme ed evoluzioni, come una comunità di valori, non come semplice cornice di utile collaborazione economica". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Lubiana ad un incontro con i Presidenti di Slovenia, Austria, Croazia ed Ungheria per il ventesimo anniversario dell'adesione della Slovenia all'Unione europea.