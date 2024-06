Ue: Mattarella, 'rispettare voto, ricordare sempre democrazia, diritti e pace'

Bucarest, 19 giu. (Adnkronos) – "La coscienza democratica impone di rispettare sempre il voto degli elettori". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sui risultati ottenuti dal'estrema destra alle ultime elezioni europee, al termine dell'incontro a Bucarest con il Presidente della Romania Klaus Iohannis.

"Quello che è importante -ha poi puntualizzato il Capo dello Stato- è che si ricordi sempre che vi è un carattere irrinunziabile dell'Unione europea, che è nata da un patto di pace e di democrazia. In conseguenza di questa scelta, che ha posto fine a secoli di rivalità e di conflitti in Europa, garantendo settant'anni di pace fin qui, l'Unione europea è nata all'insegna di alcuni valori che sono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto della dignità di ogni persona, la volontà di accrescimento del livello sociale di ciascuno, quindi la coesione sociale e la pace. Questi sono i principi e i valori che contrassegnano l'Unione europea e chiunque ne faccia parte deve averli sempre come elemento di riferimento invalicabile".