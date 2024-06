Ue: Meloni a M5S, 'non faccio inciuci con sinistra, quelli li fate voi'/Rpt

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - ''Non faccio inciuci con la sinistra nè in Italia, nè in Europa. Il patto di stabilità non è un inciucio...''. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica a Montecitorio durante le comunicazioni in vista del prossimo...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – ''Non faccio inciuci con la sinistra nè in Italia, nè in Europa. Il patto di stabilità non è un inciucio…''. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella replica a Montecitorio durante le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo al capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Politiche Ue Elisa Scutellà che ha accusato il governo Meloni di ''euroinciucio''.

''Un inciucio -ha avvertito Meloni- è guidare un governo, essere sfiduciati e poi mettersi d'accordo con l'opposizone per restare al governo, quello è un inciucio, non certo il Patto di stabilità''.