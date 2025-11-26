Home > Flash news > Ue: Meloni alla Camera il 17 dicembre in vista del Consiglio europeo

Roma, 26 nod (Adnkronos) – Le Comunicazioni alla Camera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo si terranno mercoledì 17 dicembre alle 9. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.