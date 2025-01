Ue: Meloni, 'se ho influenza spero di spenderla per evitare irrilevanza'

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Non saprei giudicare la lettura di quali siano i leader più influenti, però sicuramente se ho un'influenza cercherò di spenderla in modo proattivo, positivo, concreto per il bene di un continente che altrimenti rischia, in un futuro non lont...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Non saprei giudicare la lettura di quali siano i leader più influenti, però sicuramente se ho un'influenza cercherò di spenderla in modo proattivo, positivo, concreto per il bene di un continente che altrimenti rischia, in un futuro non lontano da questo, di scivolare verso l'irrilevanza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno, a proposito del giudizio di 'Politico' che l'ha considerata la leader più potente d'Europa.

"Non penso -ha aggiunto la premier- che tra i leader europei sia utile costruire delle competizioni, penso che insieme dobbiamo darci una mano per capire che cosa è stato sbagliato nella strategia, per capire come correggere quella strategia. Questo è un lavoro che cerco di fare ogni giorno, forte di posizioni che sono chiare, che tendenzialmente non baratto, forte di una chiarezza, forte di un approccio pragmatico del quale oggi l'Europa ha disperatamente bisogno".