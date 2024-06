Ue: Messina (Fdi), 'a Italia va riconosciuto giusto peso in Europa'

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Grazie alle politiche del Governo Meloni l’economia italiana è tra le migliori d’Europa e la Borsa di Milano continua ad essere ai massimi dal 2008. Per questo Fratelli d’Italia dice no a nomine preconfezionate, inciuci e accordi con la sinistra pretendendo che all’Italia sia riconosciuto il giusto peso in Europa”. Lo ha dichiarato ai tg nazionali il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.