Ue: Montaruli, 'il vecchio professore Prodi chieda scusa due volte'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "Excusatio non petita accusatio manifesta, ma non è questo il caso almeno per Romano Prodi. Il video mostrato ieri da Floris rivela come sia davvero andato l'incontro tra Prodi e la giornalista Mediaset. L'ex premier ha mentito sulla dinamica dei fatti perchè non le ha messo solo una mano sulla spalla -come ha convintamente asserito in un primo momento- ma le ha davvero tirato i capelli. Il 'vecchio professore', come si è autodefinito, dovrebbe chiedere scusa due volte: sia per il gesto nei confronti di una giornalista che con garbo gli ha solo posto una domanda, sia per aver spudoratamente omesso la verità. Tutte le donne di sinistra non hanno nulla da dire? Siamo alle solite: solidarietà femminista solo a senso unico e solo verso una parte. Che Vergogna!". Così Augusta Montaruli,vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.