Ue: Montaruli, 'reazione Prodi dimostra cortocircuito opposizione'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – "Romano Prodi parla di volgarità ma di volgare c’è solo la sua reazione spocchiosa verso una giornalista, una lavoratrice, che denota il cortocircuito dell’opposizione e che abbiamo già visto in Aula durante il discorso della premier Meloni. È la sinistra che ha attualizzato quel passo del Manifesto di Ventotene portandolo in piazza, Meloni ha risposto su questa attualizzazione evidenziando il limite dello stesso Manifesto proprio sul superamento della democrazia e l’eliminazione della proprietà privata, che nessuno oggi può condividere". Lo ha affermato Augusta Montaruli. vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervenendo ad 'Agorà' su Raitre.

"Se la sinistra, da Romano Prodi ai parlamentari che sono stati in Aula a sollevare la polemica, si sentono toccati, evidentemente -ha aggiunto- c’è qualcosa che non è così solido e granitico nelle loro posizioni. La verità è che c’è un’opposizione spaccata e posizioni evidentemente diverse sull’Europa all’interno del centrosinistra. Lo dimostra anche la manifestazione di ieri: in una manifestazione del Pd Lazio, a Ventotene, c'era Peppe Provenzano eletto in Sicilia. La nostra posizione, come maggioranza, è quella di un’Europa che difende la proprietà privata e difende la democrazia”.