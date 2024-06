Ue: Renzi, 'o Meloni fa accordo o non tocca palla, scelga e smetta di fare pantomime'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "L'Italia non è stata messa ai margini ma Meloni non viene invitata ai caminetti perchè a capo di un partito politico che non si sa dove sta. La verità è che da sempre si fanno degli accordi tra i partiti europei e quello di Meloni no...

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – "L'Italia non è stata messa ai margini ma Meloni non viene invitata ai caminetti perchè a capo di un partito politico che non si sa dove sta. La verità è che da sempre si fanno degli accordi tra i partiti europei e quello di Meloni non ha i numeri. Avrebbe una carta: presentarsi al tavolo da presidente del consiglio italiano e non da leader di partito". Così Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai Uno.

"Siccome Giorgia Meloni è in un cul de sac deve dire al verità: vuole sostenere Von Der Leyen? Dillo e prendi qualcosa. Oppure dice non voglio votarla ed è legittimo. Quello che non va è questa pantomima che lei sarebbe tenuta fuori. Qui non c'è nessun problema che riguarda l'Italia ma c'è su Giorgia Meloni. Ora deve dire la verità: o fa un accordo o non tocca palla".