Ue: Richetti, 'a capigruppo per calendarizzazione mozione Ucraina e difesa'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "Alla conferenza dei capigruppo di domani chiederemo la calendarizzazione della nostra mozione per il sostegno militare dell’Ucraina e per il potenziamento delle politiche di difesa nazionali ed europee. È ora che l’Italia esprima una posizione chiara e molto più incisiva su una questione fondamentale che riguarda l’Ucraina e l’intera Europa: non si può perdere tempo, il Parlamento deve smettere di giocare con le parole come avvenuto in occasione delle comunicazioni della presidente Meloni, quando Forza Italia, Fratelli d’Italia e mezzo Pd hanno votato contro ciò che avevano sostenuto nel Parlamento Europeo”. Lo ha dichiarato Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, durante la conferenza stampa di oggi sulla mozione per il sostegno militare all’Ucraina e per il potenziamento delle politiche di difesa nazionali ed europee.