Ue: Schlein, 'serve più integrazione, via principio unanimità'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Oggi siamo di fronte a sfide non meno complesse di quelle del Covid. C'è il ritorno delle guerre, la crisi energetica, l'aumento delle diseguaglianze, la crisi climatica". Lo dice Elly Schlein alla presentazione alla Camera del nuovo numero di Italianieuropei.
"Davanti a queste sfide c'è una mancanza di coraggio dell'Ue, che deve fare necessariamente un passo avanti sull'integrazione.
Se vuoi esistere e rilanciare devi aumentare l'integrazione europea. Come farlo? Per noi, a partire dal superamento del principio dell'unanimità".