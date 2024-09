Un 17enne è l'autore dell'omicidio, misteriosa l'ultima comunicazione inviata alla sorella della vittima: "È affabile, mi accompagna in taxi".

Nuovi dettagli emergono nel caso della morte di Maria Campai, 42 anni, trovata morta in una casa abbandonata a Viadana, dopo l'incontro con un minorenne conosciuto su internet. L'ultimo messaggio inviato dalla vittima alla sorella Roxana ha suscitato dubbi sull'effettivo momento della morte di Maria. Il minorenne è attualmente detenuto con accuse di omicidio volontario e premeditato e di occultamento di cadavere. La sorella della vittima, Roxana, ha rivelato di avere provato a trovare Maria la notte della sua sparizione. L'audienza per la conferma dell'arresto del 17enne e l'esame autoptico sul corpo di Maria sono previsti rispettivamente per il 30 settembre e il 1° ottobre. Proseguono le indagini per fare chiarezza sulle circostanze della morte di Maria.

Ci sono nuovi sviluppi nel caso della tragica morte di Maria Campai, 42 anni, il cui corpo è stato scoperto in una casa abbandonata a Viadana (Mantova), una settimana dopo la sua sparizione e il suo incontro con un minorenne che aveva conosciuto su internet. “È un uomo gentile, mi sta accompagnando in taxi”. Questo il testo dell’ultimo messaggio che Maria Campai ha mandato al cellulare di sua sorella Roxana prima di essere trovata morta. Roxana aveva accompagnato Maria all’incontro fatidico con il diciassettenne che, in seguito, ha ammesso di averla uccisa. Emergono dubbi riguardo questo messaggio: è stato realmente Maria a mandarlo o era già deceduta quando sua sorella lo ha ricevuto? Nel frattempo, si aspetta l’udienza di convalida dell’arresto del giovane studente accusato di omicidio volontario e premeditato e di occultamento di cadavere, attualmente detenuto nel carcere Beccaria di Milano. È stata la sorella della vittima a rivelare al quotidiano Il Giorno l’esistenza di questo sms enigmatico inviato da Maria, ripercorrendo quella terribile notte del 19 settembre. “Da Parma l’abbiamo portata qui a Viadana, io e il mio ragazzo”, ricorda Roxana. “Abbiamo visto che aveva un incontro con un giovane con gli occhiali. Dopo un’ora non rispondeva più al telefono. Mi aveva mandato un messaggio: ‘È un uomo gentile che mi sta accompagnando in taxi. Ci vediamo domani'”.

Quindi, queste sono affermazioni intese per tranquillizzare la famiglia e che fanno trapelare che quel “uomo incantevole” avrebbe fornito un taxi per tornare a casa, Maria Campai avrebbe potuto scrivere, o in quel momento la donna era già deceduta? “Abbiamo girato tutta la notte in auto”, riferisce Roxana al quotidiano Il Giorno. “La gente del quartiere pensava che fossimo dei criminali, invece stavamo cercando mia sorella. Ho cercato in ogni modo di trovare l’individuo con cui aveva avuto un appuntamento. Sono ritornata sul luogo del ritrovo”. Non c’era nessuna traccia di sua sorella Maria: per alcuni giorni è stata considerata una persona scomparsa. Poi il cambio di rotta del 26 settembre. “L’altro giorno”, aggiunge, “ho visto l’uomo uscire con una donna bionda da una Punto. Era lui. Li abbiamo seguiti. Stavano andando in farmacia. Il mio partner ha preso una foto con il cellulare e siamo andati dai carabinieri, che hanno contattato l’uomo e suo padre”. “Ho visto per la prima volta l’assassino di mia sorella. Voglio capire perché”, conclude Roxana. Intanto, si attende il lunedì 30 settembre, quando si svolgerà l’udienza per la conferma dell’arresto del 17enne rinchiuso nel carcere di Beccaria a Milano e sarà dato l’incarico per l’esame autoptico sul corpo di Maria al medico legale. L’autopsia potrebbe svolgersi già martedì 1° ottobre all’ospedale Carlo Poma a Mantova. Lunedì si prevede l’arrivo dei carabinieri del Ris a Viadana per un’ulteriore ispezione nel garage dove è avvenuto l’omicidio. Proseguono le indagini dei carabinieri per vedere chiaramente nel crimine della donna romena di 42 anni, per il quale il 17enne in prigione è accusato di omicidio volontario e premeditato e di occultamento di cadavere.

Nelle giornate future, sarà essenziale fare chiarezza sulle circostanze degli eventi.