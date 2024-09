Un bambino di due anni precipita dal balcone a Piacenza: la sua condizione è critica.

Un bambino di due anni, di origine senegalese, è in gravi condizioni dopo essere caduto dal balcone della sua casa a Piacenza. L'incidente è avvenuto il 10 settembre, causando gravi ferite al bimbo, particolarmente al torace e alla testa. Dopo un primo soccorso presso l'ospedale di Piacenza, è stato trasferito al Trauma Center dell'Ospedale di Parma, dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

In seguito a una caduta accidentale da sette metri dal balcone della sua casa a Piacenza, un bimbo di due anni di origine senegalese è in condizioni gravi ed è stato urgentemente ricoverato in ospedale. L’incidente è avvenuto il pomeriggio del 10 settembre, quando il piccolo è precipitato nel cortile del palazzo. Ha subito ferite gravi, soprattutto al torace e alla testa, a causa dell’impatto forte. I suoi genitori sono stati i primi soccorritori e lo hanno portato all’ospedale di Piacenza dove i medici, vedendo la serietà dei suoi traumi, hanno deciso di trasferirlo al Trauma Center dell’Ospedale di Parma. L’ambulanza del 118 ha eseguito il trasferimento d’urgenza al reparto di terapia intensiva, dove il piccolo è ora ricoverato. Al momento, la prognosi sul suo stato di salute resta riservata.