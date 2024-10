Bambino di 8 anni gravemente ferito da un cane durante festa a Biella: soccorsi immediati e trasporto d'urgenza in ospedale

A Biella, un ragazzo di otto anni ha subito ferite gravi a causa di un morso di un cane molto grande. Il piccolo era a una festa con altri bambini. I genitori dei partecipanti hanno allertato i soccorsi. È stata inviata un’ambulanza attrezzata che ha fornito le prime cure e successivamente lo ha portato in ospedale con il codice rosso.

Pronto soccorso e trasporto in ospedale

