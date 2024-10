Un barista, in una situazione di emergenza, ha difeso il suo locale affrontan...

Uomo ucciso durante tentativo di rapina in un bar a Milano, proprietario reagisce difendendosi

Questa mattina, intorno alle 5, un uomo di trent’anni è stato ucciso a Milano in via Giovanni da Cermenate per colpi di arma da taglio. Secondo le prime informazioni, la vittima, un italiano, stava tentando di rapinare un bar il cui proprietario, di origine cinese, ha reagito colpendolo mortalmente. Al momento, la posizione del barista è sottoposta all’attenzione delle autorità competenti, mentre la Polizia di Stato è impegnata a ricostruire la sequenza degli eventi. All’esterno dell’esercizio sono stati rinvenuti anche dei mazzetti di Gratta e vinci che il malvivente stava cercando di rubare.

Rapina a Milano

