Un centro medico innovativo per bambini oncologici in Friuli Venezia Giulia

Un progetto unico per la comunità

Il Fisio Medical Center, inaugurato di recente, rappresenta un’importante novità per il Friuli Venezia Giulia. Questo centro non è solo un luogo di cura, ma anche uno spazio ludico e formativo, concepito per alleviare il peso delle terapie sui bambini oncologici. La struttura, realizzata dall’Associazione La Casa di Joy, è il primo centro di questo genere nella regione, un esempio tangibile di come la comunità possa unirsi per fare la differenza nella vita di chi si trova in difficoltà.

Supporto completo per i piccoli pazienti

Il centro offre un supporto medico, psicologico e terapeutico completamente gratuito, grazie all’impegno di volontari e professionisti del settore. Gli spazi sono progettati per favorire il benessere e la formazione, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. “La fisioterapia è fondamentale per migliorare la qualità della vita di questi bambini”, ha dichiarato Rita di Rienzo, presidente della Casa di Joy e madre di un bimbo oncologico scomparso. Le parole di Rita risuonano come un monito e un incoraggiamento per tutti coloro che si trovano a combattere contro questa malattia.

Un sostegno concreto dalla comunità

Il contributo della comunità è stato essenziale per la realizzazione di questo progetto. Fabrizio Cicero, direttore di Despar Nord per il Fvg, ha espresso la sua soddisfazione per il supporto ricevuto. “Da oltre 15 anni ci impegniamo a sostenere le associazioni del territorio. Quest’anno, grazie alla generosità dei nostri clienti, abbiamo raccolto oltre 114mila euro in più da 300mila donazioni per questa struttura”, ha affermato. Questo dimostra come la solidarietà possa avere un impatto significativo nella vita di chi affronta sfide così difficili.