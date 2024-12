Un compleanno sorprendente si trasforma in matrimonio a Corciano

Un evento festivo si trasforma in una cerimonia nuziale in provincia di Perugia.

Un compleanno che diventa matrimonio

È accaduto a Corciano, un comune in provincia di Perugia, dove una festa di compleanno si è trasformata in un matrimonio inaspettato. I festeggiamenti erano dedicati a due persone speciali: lui compiva 60 anni, mentre lei festeggiava il suo 50° compleanno. Gli ospiti, ignari di ciò che stava per accadere, si sono trovati coinvolti in una cerimonia che ha sorpreso tutti.

La sorpresa degli invitati

Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’atmosfera è cambiata radicalmente quando le luci della sala si sono abbassate e una musica romantica ha iniziato a suonare. Un altare è apparso magicamente, e il festeggiato, con un elegante completo grigio scuro, ha mostrato una bottoniera di fiori, mentre la festeggiata, fino a quel momento in un vestito a fantasia viola, è entrata in sala indossando un abito rosa da cerimonia. La scena ha lasciato gli invitati senza parole, con l’assessore che, confuso tra gli ospiti, ha chiesto: “Michela, vuoi tu prendere Daniele come tuo sposo?”.

Un momento di grande emozione

Le reazioni degli invitati sono state varie: sorrisi, lacrime di gioia e incredulità hanno caratterizzato quel momento unico. La torta, simbolo di celebrazione, ha segnato un ulteriore picco di emozione, con i figli della coppia che hanno portato le fedi, rendendo il tutto ancora più toccante. Questo matrimonio, che in realtà era già stato celebrato in forma intima presso la casa comunale di Corciano, ha trovato la sua celebrazione pubblica in un contesto festivo, coronando così un amore che durava da anni.