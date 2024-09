Un diciassettenne è stato messo in manette a Quartu Sant'Elena, a Cagliari, dopo avere aggredito il padre a colpi di coltello a seguito di un diverbio per cause insignificanti.

Un diciassettenne è stato messo in manette a Quartu Sant'Elena, a Cagliari, ...

Quartu Sant’Elena, Cagliari, è stato il teatro di un incidente familiare sconvolgente. Un ragazzo di 17 anni ha colpito il padre di 40 anni alla schiena con un coltello, a seguito di un litigio per ragioni insignificanti. Inizialmente, i genitori avevano cercato di proteggere il figlio, attribuendo l’aggressione a un intruso. La situazione ha preso una svolta quando il giovane ha minacciato la madre, spingendola a rivelare la verità.

Equipaggiato con un coltello grande, il 17enne ha pugnalato il padre, causato danni negli interni della loro abitazione e ha terrorizzato la madre. Nonostante l’incidente, l’uomo non si trova in condizioni critiche. Il ragazzo è stato arrestato per aver causato lesioni al padre.

Inizialmente, i genitori avevano cercato di nascondere l’accaduto attribuendo l’assalto a un estraneo che cercava di rubare uno scooter fuori dalla loro casa. Questo ha avuto luogo tra lunedì e martedì. Il 17enne ha litigato con i genitori e in un impeto di rabbia ha colpito il padre due volte nella schiena con un coltello. I genitori hanno prontamente chiamato il 113 e l’ambulanza, sostenendo però che l’uomo era stato ferito da un ladro sorpreso nel giardino.

Poco dopo, mentre le indagini stavano appena iniziando e il ferito veniva accompagnato in ospedale, il servizio di emergenza ha ricevuto un’altra chiamata. La madre del 17enne segnalava che un estraneo, armato di machete, la stava nuovamente minacciando.

Giunti sul luogo, gli ufficiali di polizia hanno intercettato il giovane di 17 anni mentre vandalizzava l’arredamento della casa e minacciava sua madre. Sul tavolo hanno scoperto un coltello di grandi dimensioni. La madre ha poi ammesso che il figlio aveva attaccato suo marito a seguito di una lite per cause banali. Di conseguenza, il 17enne è stato arrestato e ora si trova nel riformatorio di Quartucciu. Il padre, invece, è stato ricoverato nell’ospedale Brotzu a Cagliari.