Una serata di condivisione e solidarietà per le persone in difficoltà a Milano.

Un’iniziativa che scalda il cuore

Nel cuore pulsante di Milano, precisamente sotto ai portici di corso Europa, si è svolta una serata di grande significato sociale. I volontari di Progetto Arca hanno organizzato una cena per circa 100 persone senza dimora, offrendo un menù completo e ricco di sapori. Questo gesto di solidarietà ha dimostrato come la comunità possa unirsi per supportare i più vulnerabili, creando un’atmosfera di calore e accoglienza.

Un menù per tutti i gusti

La cena, preparata dalla Cucina mobile, ha incluso antipasti, primi e secondi piatti, culminando con l’immancabile panettone, simbolo delle festività natalizie. Ogni piatto è stato pensato per soddisfare i palati e riscaldare i cuori, dimostrando che anche chi vive in strada merita un pasto caldo e nutriente. Questo evento ha rappresentato non solo un’opportunità per sfamare, ma anche per far sentire queste persone parte di una comunità.

Regali e canti natalizi per una serata magica

Oltre al cibo, la serata ha visto la distribuzione di regali di Natale, tra cui zaini, borracce, berretti di lana e torce frontali. Questi doni sono stati scelti con cura, tenendo conto delle necessità quotidiane di chi vive in strada. La magia dell’evento è stata amplificata dai canti natalizi del coro di San Giovanni Battista in Trenno, che hanno riempito l’aria di melodie festive, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. La musica ha unito tutti i presenti, rendendo la serata indimenticabile.