Un giovane di 17 anni è stato arrestato a Mantova in relazione a un caso di femminicidio.

Un 17enne è stato arrestato a Mantova per omicidio femminile. Sembra che il giovane avesse instaurato una relazione online con la vittima, persuadendola a vedersi e a raggiungerlo nella sua casa situata nel cuore del villaggio, dove avrebbe poi commesso il delitto. Il sospettato è stato accusato di aver ucciso una donna di 42 anni, Maria Campai, che era data per dispersa da una settimana e il cui corpo è stato ritrovato in una villa a Viadana, Mantova. Dopo aver instaurato una connessione online con la vittima, il ragazzo ha organizzato un incontro privato con lei. Successivamente, per motivi ancora ignoti, l’ha assassinata.