Un giovane di 23 anni a Macerata pugnala i suoi genitori e successivamente prova a togliersi la vita.

Una situazione drammatica ha avuto luogo nel pomeriggio a Gagliole, in provincia di Macerata, dove un giovane di 23 anni ha tentato di uccidere i suoi genitori a coltellate. Il ragazzo ha usato un coltello da cucina per attaccare i suoi familiari, lasciandoli gravemente feriti. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, hanno scoperto che il ragazzo si era inflitto una ferita al collo. Nonostante l’intensità della situazione, la madre del giovane non è in pericolo di vita, ma sia lui che il padre sono in condizioni critiche. Tuttavia, non è stato ancora stabilito se il tentativo di suicidio del ragazzo sia avvenuto prima o dopo l’aggressione ai genitori. La comunità è sconvolta, dato che il giovane era noto per essere di natura tranquilla.