Un giovane di 23 anni di Macerata pugnala i suoi genitori e successivamente prova a togliersi la vita.

Un giovane di 23 anni ha accoltellato i suoi genitori nella loro residenza, dopo di che ha cercato di suicidarsi danneggiando la sua gola. Questa tragedia famigliare è avvenuta a Gagliole, un comune minore della provincia di Macerata. Le investigazioni attuali sono in atto grazie all’operato del Reparto operativo di Macerata e dalla Compagnia di carabinieri di Camerino, che stanno lavorando per far luce sulle dinamiche e sulla ragione di tale gesto. La madre, nonostante le ferite, non corre pericolo di morte. Il quadro clinico del giovane e del padre, tuttavia, è più serio. La madre, una donna di 60 anni, è stata trasportata per cure mediche in ospedale a Camerino e risulta in condizioni stabili. La situazione risulta più critica nel caso del giovane a causa dei danni alla trachea, e del padre, un 65enne, a seguito delle ferite al torace e all’addome. Quest’ultimo sta sottoponendosi a un intervento chirurgico a Torrette di Ancona in condizioni confidenziali.