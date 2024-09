Un incidente con uno scuolabus si è verificato a Empoli, finendo in un fosso e provocando un ferito. Sei bambini sono attualmente oggetto di esame medico.

Un incidente con uno scuolabus si è verificato a Empoli, finendo in un fosso...

Un autobus scolastico è precipitato in un fossato ad Avane, Empoli, causando un infortunio non grave. L'incidente è avvenuto mentre l'autobus cercava di dare la precedenza a un altro veicolo. Sei bambini, l'autista e un assistente erano a bordo; questi ultimi sono stati trasferiti al pronto soccorso per precauzione. Solo l'assistente è rimasto ferito.