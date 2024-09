Un incidente stradale coinvolgente un'auto e uno scooter nel Napoletano ha lasciato un giovane di 17 anni morto e un altro adolescente di 16 anni in gravi condizioni.

Un tragico incidente stradale notturno a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, ha coinvolto un'auto guidata da un 20enne e uno scooter con a bordo due giovani di 16 e 17 anni. Il 17enne è deceduto a causa delle ferite gravi, mentre il 16enne è in terapia intensiva in condizioni critiche. Le cause sono ancora in verifica.

Un tragico incidente stradale ha colpito Frattamaggiore, una località in provincia di Napoli, durante le ore notturne. All’incirca alle 2 del mattino, un’automobile guidata da un giovane di 20 anni ha avuto un impatto con uno scooter su cui viaggiavano un ragazzo di 17 anni e un altro di 16 anni. Le cause dell’incidente sono tuttora in fase di verifica. Il ragazzo di 17 anni è stato portato d’urgenza all’ospedale di Frattamaggiore, ma purtroppo non ha sopravvissuto a causa della gravità delle sue ferite. Attualmente, il 16enne si trova ricoverato in terapia intensiva ed è in condizioni di vita critica.