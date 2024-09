Un individuo di 76 anni, sotto l'effetto dell'alcol, ha attaccato e minacciato gli agenti di polizia mentre era alla guida.

Un uomo di 76 anni di Nulvi è stato arrestato dopo aver causato un incidente stradale a Sassari in stato di ebrezza. L'uomo ha insultato, minacciato e aggredito gli agenti di polizia con un oggetto metallico, ferendo un agente. Difeso dall'avvocato Bastianino Ventura, è comparso in tribunale con accuse che includono lesioni, resistenza a un ufficiale, guida in stato di ebbrezza e possesso di armi senza licenza. Non ricorda nulla dell'incidente e come misura cautelare deve firmare regolarmente alla stazione dei carabinieri di Nulvi.

Arrestato un 76enne di Nulvi dopo un incidente stradale a Sassari. L’uomo, che era in stato di ebrezza mentre guidava, ha prima insultato e minacciato gli agenti di polizia che lo avevano fermato. Successivamente, si è scagliato contro uno degli ufficiali con un oggetto metallico di 50 centimetri recuperato dal suo portabagagli, provocando una ferita alla testa dell’agente, fortunatamente non grave. Il pensionato è stato difeso da Bastianino Ventura e questa mattina è comparso in tribunale davanti al giudice per conferma e giudizio sommario. Sta affrontando accuse che includono lesioni, resistenza a un ufficiale, guida in stato di ebbrezza e possesso di armi senza licenza. Interrogato dal giudice Monia Adami, l’uomo ha dichiarato di non ricordare nulla dell’incidente. Come misura cautelare, gli è stato imposto di firmare regolarmente alla stazione dei carabinieri di Nulvi, il posto dove vive.