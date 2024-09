Un individuo è stato assassinato a Scampia, vittima di un'imboscata, mentre riceveva un taglio di capelli dal barbiere.

Un uomo è stato assassinato in un salone da barbiere a Scampia, una periferia di Napoli, in un attacco avvenuto nell’ultima parte della serata di sabato. Possibilmente travestito, un individuo armato di pistola è entrato nel salone e ha sparato diversi colpi contro la vittima, Camillo Esposito, di 29 anni, prima di ritirarsi rapidamente in un’auto guidata da un complice. Esposito, con precedenti per rapina e detenzione illecita di armi, non era noto per avere legami con la criminalità organizzata, ma gli investigatori non escludono questa possibilità. La Scientifica sta indagando sulla scena del crimine, cercando di determinare l’azione e il movente dell’omicidio, e analizzando i video delle telecamere di sicurezza locali. Al momento della sparatoria, il proprietario del salone e un altro individuo erano presenti e sono stati interrogati dalla Polizia di Napoli. Un complice avrebbe contribuito alla fuga dell’assalitore.