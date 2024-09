Un medico a Cesena è stato attaccato da un paziente con calci e pugni.

A Cesena, un uomo di 50 anni senza residenza stabile ha aggredito con calci e pugni un medico del Dipartimento di salute mentale e servizio dipendenze patologiche, a seguito del rifiuto di un immediato ricovero. Il medico, a causa dell'aggressione, ha dovuto ricorrere al pronto soccorso. L'aggressore, noto alla polizia per precedenti penali, soffre di problemi psicosociali e di tossicodipendenza.

A Cesena, un uomo di 50 anni, senza una residenza stabile, ha attaccato un medico con calci e pugni presso il Dipartimento di salute mentale e servizio dipendenze patologiche. L’aggressione è avvenuta giovedì mattina, a seguito del rifiuto di un immediato ricovero in una comunità terapeutica o in un reparto, secondo quanto riportato dal “Resto del Carlino”. A causa dell’attacco, il medico ha dovuto ricorrere al pronto soccorso, ricevendo una prognosi di cinque giorni. Inoltre, l’uomo ha minacciato un altro operatore sanitario. Sul luogo è intervenuto la polizia. Nota alla polizia per aver scontato pene detentive, l’aggressore soffre di problemi psicosociali e di tossicodipendenza.