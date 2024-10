"Un numero eccessivo di docenti in situazione precaria", l'Italia è stata citata davanti alla Corte di Giustizia europea.

L'Italia segnalata all'UE per uso inappropriato di contratti temporanei nel settore educativo: docenti precari in aumento e diritti negati

L’Italia è stata segnalata alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per il persistente utilizzo inappropriato di contratti temporanei nel settore educativo, dove il numero di docenti precari è aumentato notevolmente negli ultimi anni. La Commissione Europea sottolinea che ci sono due questioni fondamentali in gioco: la prevalenza degli incarichi a tempo determinato tra gli insegnanti e la necessità di riconoscere, anche a questi lavoratori, i diritti legati all’anzianità. Secondo la Commissione, l’Italia non ha attuato le misure indispensabili per prevenire la discriminazione nelle condizioni lavorative e per mettere fine all’abuso di contratti a termine.