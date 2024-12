Un panino che salva una vita: la storia di un barista e di un medico eroico

Un intervento tempestivo in un momento critico

Un episodio straordinario ha avuto luogo a Merate, in provincia di Lecco, dove un barista di 51 anni ha vissuto un’esperienza che ha cambiato la sua vita. Mentre consegnava il pranzo al medico di turno del pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic, l’uomo ha subito un infarto. La dottoressa Carmen Salvatore, 58 anni, ha notato immediatamente che qualcosa non andava. La sua esperienza di oltre 30 anni in corsia le ha permesso di riconoscere i segni di un attacco cardiaco, nonostante il barista cercasse di minimizzare le sue condizioni.

La diagnosi che ha salvato una vita

La dottoressa, preoccupata per il pallore e il respiro affannoso del barista, ha insistito affinché si sottoponesse a esami del sangue e a un elettrocardiogramma. La sua determinazione si è rivelata cruciale: i test hanno confermato che l’uomo stava avendo un infarto in corso. Grazie alla prontezza della dottoressa, sono state avviate immediatamente le procedure salva-vita, che hanno permesso di stabilizzare il paziente e di trasferirlo in Cardiologia.

Un riconoscimento per il lavoro di squadra

Oggi, il barista è fuori pericolo e si trova in fase di recupero. Questo episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra i professionisti della salute e la comunità. La dottoressa Salvatore, pur essendo stata definita un’eroina, ha modestamente dichiarato: “È il mio lavoro, l’esperienza varrà pure qualcosa: dopo 30 anni riconosco un infarto a colpo d’occhio”. La sua umiltà è un esempio di come la dedizione e la competenza possano fare la differenza in situazioni di emergenza.