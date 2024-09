Un ragazzino di 12 anni si è gravemente ferito quando ha cercato di oltrepassare una recinzione e un pezzo di ferro si è infilato nel suo braccio.

Un ragazzo di 12 anni ha subito gravi lesioni tentando di superare la recinzione di un parco tra Cavallino e Lizzanello, in provincia di Lecce. Un'asta puntita della recinzione si è infilata nel suo braccio, richiedendo l'intervento dei pompieri per liberarlo e l'immediata assistenza medica del 118. Il giovane è stato poi trasportato in ospedale per un complicato intervento chirurgico.

Un giovane di 12 anni ha subìto gravi lesioni mentre cercava di oltrepassare la recinzione in ferro di un parco lungo la strada tra Cavallino e Lizzanello, in provincia di Lecce. Il ragazzo è rimasto ferito alla struttura Casina Vernazza, dove si trova il parco, quando un’asta puntita della recinzione metallica si è infilata nel suo braccio. Per liberare il giovane, i pompieri hanno dovuto rimuovere una parte della recinzione. Il personale medico del 118 ha immediatamente iniziato a curarlo. Il ragazzo è stato poi trasportato in ospedale per un difficile intervento chirurgico per l’eliminazione della parte dell’asta di ferro rimasta nel suo arto.