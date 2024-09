Un ragazzo di 10 anni a Sassari è in gravi condizioni dopo essere stato schiacciato da un cancello.

Un ragazzo di 10 anni a Sassari è in gravi condizioni dopo essere stato schi...

Un ragazzo di 10 anni a Sassari è in gravi condizioni dopo essere stato schi...

Un bambino di 10 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un cancello nelle aree rurali di Sassari. Attualmente si trova in condizioni critiche all'ospedale Santissima Annunziata. L'incidente è avvenuto a Viziliu, e il ragazzo è stato soccorso dai parenti che lo hanno portato in un bar locale da cui è stato poi trasferito in ospedale dal 118.