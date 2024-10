Un ragazzo di 15 anni riesce a salvare una collaboratrice scolastica da un possibile soffocamento a Carrara.

Un ragazzo di 15 anni, Niccolò Ricci, ha salvato una collaboratrice scolastica all'istituto 'Zaccagna-Galilei' di Carrara, liberando le sue vie respiratorie con la manovra di Heimlich quando una nocciolina le si è incastrata in gola. Niccolò ha appreso la tecnica dalla madre infermiera e ha agito spinto dalla paura vedendo la donna in difficoltà. La collaboratrice, Consuelo Guidi, visibilmente emozionata, ha ringraziato il ragazzo per averle salvato la vita.

Qualche giorno fa, un evento straordinario si è svolto in una scuola a Carrara, precisamente nell’istituto ‘Zaccagna-Galilei’, dove un ragazzo di 15 anni di nome Niccolò Ricci è intervenuto per aiutare una collaboratrice scolastica. La donna, durante un momento di pausa mentre stava mangiando uno snack, ha iniziato a sentirsi male: un boccone contenente noccioline le si era incastrato in gola, rendendole difficile respirare. Notando la situazione, Niccolò si è precipitato in suo aiuto. Grazie alla conoscenza della manovra di Heimlich, che aveva appreso da sua madre, un’infermiera, è riuscito a liberare le vie respiratorie della donna. Il giovane ha dichiarato di non aver mai messo in pratica la manovra prima d’ora, ma la paura vedendo il volto della donna cianotico lo ha spinto a fare qualcosa. La collaboratrice scolastica, Consuelo Guidi, visibilmente emozionata, ha abbracciato Niccolò, esprimendogli la sua gratitudine per averle salvato la vita.