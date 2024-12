Un insegnante che ha fatto la differenza

La figura del professor Basilio Ioppolo, scomparso prematuramente a soli 39 anni, rappresenta un faro di umanità e passione per l’insegnamento. Originario della Sicilia, Ioppolo si era trasferito a Milano per condividere il suo amore per la letteratura e la cultura con i suoi studenti del liceo Beccaria. La sua capacità di rendere le lezioni coinvolgenti, unita a una profonda comprensione delle esigenze dei ragazzi, ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Un’aula dedicata alla memoria

In onore della sua memoria, il liceo Beccaria ha deciso di intitolare un’aula al professor Ioppolo, chiamandola “Locus Amoenus”, un termine latino che significa “luogo felice”. Questo spazio è stato concepito come un rifugio per gli studenti, dove possono studiare, leggere o semplicemente rilassarsi. La creazione di questo ambiente è stata possibile grazie ai fondi ottenuti dalla vittoria di un concorso e al contributo attivo degli studenti e dei colleghi del professore. L’aula rimarrà aperta fino alle 17, un simbolo della continua presenza di Ioppolo nella vita scolastica.

Il ricordo degli studenti

Gli studenti del liceo Beccaria ricordano il professor Ioppolo non solo come un insegnante, ma come un mentore e un amico. Le testimonianze raccolte parlano di un uomo che si è sempre messo in gioco per i suoi alunni, cercando di comprendere le loro difficoltà e sostenendoli nei momenti di crisi. “Preferiva farsi in quattro per noi e impazzire nell’incastrare tutto piuttosto che metterci in difficoltà con la programmazione di verifiche e compiti”, raccontano gli studenti. La sua capacità di ascoltare e incoraggiare ha creato un legame speciale, che continua a vivere attraverso le storie e i ricordi condivisi.

Un’eredità che perdura

La scomparsa del professor Ioppolo ha lasciato un vuoto incolmabile, ma la sua eredità vive attraverso l’aula “Locus Amoenus” e nei cuori di tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua umanità, la leggerezza con cui trasmetteva l’amore per lo studio e la gioia di vivere insieme sono valori che continueranno a ispirare le generazioni future. Anche se fisicamente non è più presente, il professor Ioppolo continua a vegliare sui suoi studenti, un faro di speranza e di passione per la conoscenza.