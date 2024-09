Un rogo ha colpito un deposito a Milano, causando la morte di tre ragazzi cinesi.

Durante un incendio notturno in un deposito di prodotti cinesi a Milano, sono morte tre persone di origine cinese: due fratelli di 17 e 19 anni e una donna di 24 anni. L'incidente è avvenuto in via Ermenegildo Cantoni, nella zona periferica nord-ovest della città. Le cause dell'incendio sono ancora incerte e non si esclude un possibile atto doloso, dato che i proprietari del negozio avrebbero ricevuto intimidazioni.

Durante un rogo in un magazzino a Milano, nella notte, sono perite tre persone di origine cinese. Le vittime, asfissiate dal fuoco, erano due fratelli di 17 e 19 anni e una donna di 24 anni. Si crede che al momento dell’incendio fossero dentro l’edificio. L’evento ha avuto luogo in un deposito di prodotti cinesi situato in via Ermenegildo Cantoni, nella zona nord-ovest periferica della metropoli. Le cause dell’incendio restano incerte, tuttavia, l’ipotesi di un atto doloso non è stata esclusa. Si narra che i proprietari del negozio avrebbero ricevuto delle intimidazioni.