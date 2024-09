Un tragico incidente nel Barese ha causato la morte di un giovane di 24 anni e una ragazza di 21 anni quando la loro auto è caduta da un cavalcavia.

Un incidente stradale notturno a Cassano delle Murge, nei pressi di Bari, ha causato la morte di un uomo di 24 anni e una donna di 21 anni dopo che l'auto su cui viaggiavano è precipitata da un cavalcavia. Le vittime, non residenti a Cassano secondo il sindaco Davide Del Re, sono al centro di un'indagine in corso da parte dei carabinieri.

