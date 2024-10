Tragedia sulle strade lucane: tre tifosi del Foggia perdono la vita in un incidente, altri due gravemente feriti

Un tragico incidente stradale ha provocato la morte di tre persone, tutte tifosi del Foggia, che si trovavano a Potenza per seguire una partita del campionato di serie C, girone C. Dopo l’impatto, altre due persone, rimaste gravemente ferite, sono decedute poco dopo. L’incidente si è verificato lungo la strada Potenza-Melfi, a breve distanza dallo svincolo di Potenza est, nella regione lucana.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto a causa di un sorpasso pericoloso da parte di un’auto proveniente dalla direzione opposta. L’auto ha invaso la corsia opposta, causando lo scontro frontale con il veicolo dei tifosi del Foggia. Le cause esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Le vittime

Le tre persone decedute nell’incidente sono state identificate come tifosi del Foggia, appassionati di calcio che si erano recati a Potenza per sostenere la propria squadra. La notizia della loro morte ha scosso profondamente la comunità calcistica e i tifosi di entrambe le squadre coinvolte.

Le indagini in corso

Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sono stati raccolti testimonianze e verranno analizzate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti lungo la strada. Saranno inoltre effettuati esami tossicologici sui conducenti dei veicoli coinvolti per verificare la presenza di sostanze stupefacenti o alcol nel loro organismo.