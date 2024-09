Un treno ha deragliato a Milano, causando un infortunio.

Si è verificato un incidente ferroviario a Milano, presso lo scalo FS di Greco, dove un treno merci e uno passeggeri si sono scontrati a bassa velocità, provocando un ferito e notevoli ritardi al traffico ferroviario. Gruppo Ferrovie dello Stato ha rilevato un rallentamento nel servizio, con ritardi di circa un'ora sui percorsi da e per Torino e Domossola. L'incidente ha aggravato il traffico stradale già congestionato per la presenza dei soccorritori.

Un incidente ferroviario si è verificato a Milano, precisamente nella regione dello scalo FS di Greco, dove un treno ha deragliato. L’incidente sembra coinvolgere un treno merci e uno per passeggeri che si sono scontrati a bassa velocità, causando un ferito. Il deragliamento sta causando ritardi nel servizio ferroviario. FS ha dichiarato che “a causa del deragliamento di un treno merci di un’azienda non associata al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si registra un rallentamento nel traffico ferroviario”. Hanno anche precisato che “i treni in partenza o in arrivo da Torino e Domossola viaggiano su percorsi diversi con un ritardo di circa un’ora”. MilanoToday riferisce che l’incidente si è verificato alle 6.20 in prossimità dell’incrocio tra via Pallanza e viale Fulvio Testi. La presenza massiccia dei soccorritori lungo i tratti di strada vicini aggrava il traffico già congestionato.