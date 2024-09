Un uomo è stato arrestato a Mantova dopo aver perseguitato e successivamente aggredito la sua ex: ha subito delle violenze.

Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Borgo Virgilio, Mantova, accusato di molestie sessuali e stalking verso la sua ex compagna. L'uomo, dopo la fine della relazione, ha iniziato a inviare un eccesso di messaggi minatori alla donna tramite varie linee telefoniche, per non essere identificato. Il suo comportamento è poi evoluto in pedinamento e presenza ostinata vicino alla casa della vittima, culminando in un episodio di abuso sessuale non consensuale.

Un uomo di 50 anni è stato messo in manette dai carabinieri di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, con l’accusa di molestie sessuali e stalking nei confronti della sua ex compagna. Dai racconti degli investigatori, pare che, successivamente alla fine della loro relazione, l’uomo avesse iniziato a inviare alla donna un numero spropositato di messaggi telefonici attraverso diverse linee, molti dei quali contenenti minacce, allo scopo di non essere riconosciuto. Il comportamento dell’uomo è poi degenerato in atti di pedinamento, presenza insistente nei pressi dell’abitazione della vittima con tentativi di entrarvi, fino a culminare in un episodio di abuso sessuale dove costrinse la donna ad avere un rapporto non consensuale.