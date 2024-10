Uomo di Sanremo attacca operatori sanitari al pronto soccorso: arrestato dai carabinieri per aggressione e possesso di marijuana

Un uomo di trentuno anni, originario di Sanremo, è stato preso in custodia dai carabinieri con l’accusa di aggressione dopo aver attaccato due operatori sanitari al pronto soccorso dell’ospedale Borea. Nella notte scorsa, tra le una e le due, l’individuo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, era stato trasportato in ospedale da un’ambulanza della Croce Verde di Taggia a causa di una ferita dovuta a una caduta mentre utilizzava un monopattino. Una volta arrivato nella sala accettazione, il soggetto, in evidente stato di ebbrezza, ha cominciato a dare di matto, infliggendo un colpo al volto di uno dei volontari che cercava di tranquillizzarlo.

Intervento dei carabinieri

I carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione al 112, sono riusciti inizialmente a farlo calmare, ma poco dopo l’uomo ha colpito anche un infermiere che lo stava assistendo. Inoltre, è stato trovato in possesso di marijuana e per questo è stato arrestato.