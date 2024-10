Un uomo è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco nella zona di Palermo.

Un agricoltore, Salvatore Di Salvo, di 69 anni, è stato rinvenuto senza vita nella zona di Gambuca, a Grisì, nel comune di Monreale, in provincia di Palermo. Il cadavere si trovava in un'area rurale, sdraiato a terra e presentava ferite da proiettili, presumibilmente di un fucile. Le forze dell'or...

Un agricoltore, Salvatore Di Salvo, di 69 anni, è stato rinvenuto senza vita nella zona di Gambuca, a Grisì, nel comune di Monreale, in provincia di Palermo. Il cadavere si trovava in un’area rurale, sdraiato a terra e presentava ferite da proiettili, presumibilmente di un fucile. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno svolgendo le indagini. È stata la famiglia a fare la tragica scoperta, poiché non avevano ricevuto notizie di lui dopo che era uscito per lavoro questa mattina.