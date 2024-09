Un uomo, ricercato per un duplice caso di omicidio avvenuto nel 1977 in Australia, è stato catturato a Roma.

Un uomo, ricercato per un duplice caso di omicidio avvenuto nel 1977 in Austr...

Perry Kouroumblis, 65 anni, tra i più ricercati in Australia, è stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino a Roma. Resiede in Grecia ed è accusato dell'omicidio di Suzanne Armstrong e Bartlett nel 1977 a Melbourne. Un mandato di arresto internazionale è stato emesso contro Kouroumblis la scorsa settimana.

Perry Kouroumblis, un uomo di 65 anni elencato tra i più cercati in Australia, è stato fermato e arrestato all’aeroporto di Fiumicino a Roma, in seguito ad una richiesta delle autorità di Canberra. Kouroumblis, che risiede in Grecia, è imputato per l’assassinio della 27enne Suzanne Armstrong e della sua compagna di 28 anni, Bartlett, avvenuto nel gennaio 1977 nel quartiere Collingwood di Melbourne, quando lui aveva solo 17 anni. Giovedì scorso, un mandato di arresto internazionale è stato emesso contro Kouroumblis, che è stato catturato immediatamente al suo arrivo a Roma da Atene.